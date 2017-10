Veľmi vážne obvinenia

Zbavili ho členstva v akadémii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

NEW YORK 12. októbra (WebNoviny.sk) - Americká a britská polícia začali vyšetrovanie v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho obťažovania voči hollywoodskemu producentovi Harveymu Weinsteinovi.Newyorská polícia podľa informácií spravodajského portálu BBC vyšetruje sťažnosť na Weinsteina z roku 2004 a preskúmava, či neexistujú aj ďalšie takéto sťažnosti. Britská Metropolitná polícia zase prešetruje prípad, ktorý sa stal v oblasti Londýna v 80. rokoch minulého storočia.Správy o policajnom vyšetrovaní prichádzajú po tom, ako v magazíne The New Yorker vyšiel článok, v ktorom zazneli na adresu Weinsteina veľmi vážne obvinenia zo strany Asie Argento, Miry Sorvino, Rosanny Arquette a ďalších herečiek.Po jeho zverejnení sa k ich obvineniam zo sexuálneho obťažovania pridali napríklad aj Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Cara Delevingne či Léa Seydoux a najnovšie o nepríjemnej skúsenosti prehovorila aj Kate Beckinsale. Weinstein obvinenia popiera.V súvislosti s obvineniami zbavila Britská akadémia filmových a televíznych umení Weinsteina jeho členstva, o jeho budúcnosti tiež bude cez víkend rokovať aj Americká akadémia filmových a umení a vied.K obvineniam sa vyjadril aj prezident filmového festivalu v Cannes, ktorý nad nimi vyjadril znepokojenie a podporu obetiam sexuálneho obťažovania, ktoré si zaslúži "najjasnejšie a najjejdnoznačnejšie odsúdenie".Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.style="text-decoration: underline">Polícia vyšetruje obvinenia zo sexuálneho obťažovania voči známemu producentovi Weinsteinovi © SITA Všetky práva vyhradené.