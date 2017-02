Polícia vyšetruje okolnosti dopravnej nehody na Vajnorskej ulici

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti, ktoré predchádzali dnešnej dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel na Vajnorskej ulici v Bratislave. Krátko po 13.00 h sa tu v blízkosti benzínovej čerpacej stanice zrazilo osobné auto továrenskej značky Volkswagen Polo s dodávkou Peugeot Boxer.Následkom stretu vyšlo osobné vozidlo ľavou časťou na električkové koľaje a následne na pravý kraj vozovky, kde narazilo do reklamného pútača a skrine s plynovými nádobami, informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff. Príčiny zrážky sú v štádiu vyšetrovania.Vodič osobného auta utrpel pri nehode ľahké zranenia a bol privolanou sanitkou prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Obaja šoféri sa po nehode podrobili kontrole na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, a to s negatívnym výsledkom.