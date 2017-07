Polícia vyšetruje okolnosti štvrtkovej hromadnej nehody na D1

Na 17. kilometri diaľnice D1 smerom do Bratislavy sa 20. júla 2017 stala hromadná dopravná nehoda. Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru Foto: facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Bratislava 21. júla (TASR) – Policajti diaľničného oddelenia Policajného zboru Bratislava vyšetrujú okolnosti a príčiny štvrtkovej (20.7.) hromadnej dopravnej nehody na diaľnici D1. Došlo k nej krátko po 15.00 h v smere z Bratislavy do Trnavy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.Podľa doterajších informácií viedol vodič nákladné vozidlo evidenčné číslo vozidla (EČV) ZA s prívesom v pravom jazdnom pruhu po diaľnici D1 v smere do Bratislavy. Na približne 17. kilometri došlo z doposiaľ presne nezistených príčin k nárazu do stredových betónových zvodidiel, ktoré boli nárazom posunuté do protismernej časti diaľnice.spresnila Mihalíková. Následne došlo k stretu posunutých betónových zvodidiel s vozidlom značky Peugeot Boxer (EČV NR) a Mercedes (EČV TO), ktoré po náraze skončili v priekope.priblížila hovorkyňa. Pri náraze došlo následne k stretu tohto nákladného vozidla so zadnou časťou osobného auta Volvo XC90 (EČV NR).Spolujazdec vozidla Peugeot Boxer utrpel podľa polície pri dopravnej nehode zranenia, s ktorými bol záchranárskym vrtuľníkom prevezený do jednej z bratislavských nemocníc. Pri dopravnej nehode sa ľahko zranilo šesť osôb. Záchranármi boli ošetrení na mieste a následne prevezení službou rýchlej zdravotnej pomoci do bratislavských nemocníc.uviedla Mihalíková. Celková škoda a dvoch nákladných a dvoch osobných vozidlách, betónových a oceľových zvodidlách bola predbežne vyčíslená na 156.000 eur.Záchranné zložky okrem odstraňovania následkov dopravnej nehody zabezpečovali aj pitný režim posádok áut, ktoré v dôsledku dopravnej nehody zostali stáť v kolóne.podotkla Mihalíková.Diaľnicu sa podarilo sprejazdniť vo štvrtok vo večerných hodinách. V smere z Trnavy do Bratislavy bola diaľnica prejazdná v dvoch jazdných pruhoch v čase od 20.15 h a v čase od 20.40 h v troch jazdných pruhoch v smere z Bratislavy do Trnavy.