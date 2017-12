Polícia vyšetruje prípad krádeže 48 fliaš alkoholu v obci Dubová

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava/Dubová 27. decembra (TASR) – Polícia vyšetruje krádež 48 fliaš alkoholu a šiestich kartónov cigariet zo skladu podniku v obci Dubová v okrese Pezinok. TASR informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.„Podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania doposiaľ neznámy páchateľ v nočných hodinách zo dňa 25.12. do ranných hodín dňa 26.12.2017 poškodil vchodové dvere a následne vnikol do priestorov skladu jedného z podnikov v obci Dubová,“ povedal Szeiff.Páchateľ podľa neho vošiel aj do vnútorných priestorov podniku a odcudzil finančnú hotovosť približne 50 eur. „V tomto prípade bola spôsobená celková škoda vo výške 1009 eur,“ dodal bratislavský krajský policajný hovorca.V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi za takéto konanie v zmysle zákona trest odňatia slobody na tri až desať rokov.