Polícia vyšetruje smrteľnú nehodu, Fiľakovčan narazil do stromu

Lučenec 20. januára (TASR) – Polícia v Lučenci vyšetruje smrteľnú dopravnú nehodu, ktorá sa stala dnes o 07.40 h na ceste v katastri obce Šiatorská Bukovinka. Vodič narazil do stromu a zahynul.Ako TASR informovala banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová, 27-ročný vodič osobného motorového vozidla Suzuki Ignis z Fiľakova pri jazde v smere na Fiľakovo z doposiaľ nezistených príčin dostal v zákrute šmyk, prešiel do protismeru, zišiel z cesty a narazil do stromu. Utrpel zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol.dodala hovorkyňa.