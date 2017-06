Ilustračná snímka. Foto: FOTO - TASR Pavol Zachar Foto: FOTO - TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. júna (TASR) - Polícia vyšetruje úmrtie 29-ročnej ženy z Pezinka. Našli ju dnes pod oknami bytového domu. Záchranári ju previezli do jednej z bratislavských nemocníc, kde zraneniam podľahla. Informovala o to dnes bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.uviedla Mihalíková.Žena po prevezení do nemocnice podľahla zraneniam, ktoré podľa polície s najväčšou pravdepodobnosťou utrpela po páde z druhého poschodia bytového domu.doplnila Mihalíková.Polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.uzavrela hovorkyňa.