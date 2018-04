Polícia začala na Facebooku zverejňovať najdlhšie nezvestné osoby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. apríla (TASR) - Polícia začala od začiatku tohto mesiaca na svojej facebookovej stránke zverejňovať informácie o najdlhšie nezvestných osobách.objasnil pre TASR hovorca Prezídia Policajného zboru SR (PZ SR) Michal Slivka.Jedným z prvých najdlhšie nezvestných, ktorých polícia zverejnila na Facebooku, je Jozef Barus. Je nezvestný od 2. septembra 1997, kedy bol naposledy videný v reštaurácii Veľvyslanectva SR v Moskve. Jeho nezvestnosť by mohla súvisieť s jeho obchodnými aktivitami v krajinách strednej Ázie.Ďalším je Roland Hamar, narodený v roku 1972. Menovaný je nezvestný od 30. októbra 1997 od 06.30 hodiny, keď odišiel z domu, pričom neuviedol dôvod ani cieľ cesty.Ján Mindek je zase nezvestný od 29. septembra 1997 od 10.00 hodiny, keď bol naposledy videný v Žiline. Podľa vyjadrenia rodičov mal mať pri sebe sumu vo výške 665.000 vtedajších slovenských korún na zakúpenie valút.Adriana Poláková pracovala od roku 1996 v reštaurácii Alfa v Bratislave, prechodne bývala na ubytovni Futurum na Romanovej ulici č. 37 v Bratislave. Naposledy bola v telefonickom kontakte s rodičmi 20. júna 1997.Na začiatku decembra 1997 ohlásil polícii nezvestnosť Mariána Sihlovca jeho brat Dalibor. Naposledy ho videl 1. decembra 1997 o 17.35 hod. v Žiline na sídlisku Hájik na ulici Petzvalovej pred vchodom číslo 49. Vtedy mu brat povedal, že tam má nejaký obchod. Naznačil, že si idú zastrieľať, respektíve niečo vyskúšať, a táto skúška mala prebehnúť pri obôrke pred obcou Hôrky v okrese Žilina. Mal odísť spoločne s Jánom Vysokým, narodeným 12. apríla 1970.objasnila zase hovorkyňa Prezídia PZ SR Denisa Baloghová.Podľa jej slov v oboch kategóriách eviduje polícia niekoľko osôb, po ktorých bolo pátranie vyhlásené ešte v rokoch 1997 alebo 1998 a pátranie stále pokračuje.povedala ďalej hovorkyňa.Polícia aktuálne pátra po 6952 hľadaných osobách (údaj je z národného informačného systému pátrania PATROS).povedala ďalej Baloghová.Polícia pri pátraní s medzinárodným prvkom úzko spolupracuje so zahraničnými policajnými agentúrami najčastejšie prostredníctvom národných ústrední SIRENE, INTERPOL, EUROPOL, v rámci európskej siete pracovísk cieľového pátrania ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), prostredníctvom policajných pridelencov Policajného zboru v zahraničí alebo zahraničných policajných pridelencov akreditovaných pre SR, alebo prostredníctvom niektorých bezpečnostných agentúr v zámorí (FBI, US Marshals Service, US Secret Service).