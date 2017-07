Polícia zadržala pri maďarských hraniciach kamión s migrantmi

Migranti,ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 12. júla (TASR) - Dovedna 16 migrantov z Iraku, Sýrie a Iránu zadržala dnes rumunská polícia pri hraniciach s Maďarskom. Migranti boli skrytí v zadnej časti nákladného auta prevážajúceho riad do Švédska, informovala agentúra AP.Kamión, ktorý šoféroval občan Turecka, zastavili dnes ráno pri rumunsko-maďarskej hranici. Tamojšia polícia vo vyhlásení uviedla, že vo vozidle objavila deviatich mužov a sedem žien, pričom išlo prevažne o žiadateľov o azyl z Rumunska.Policajtom údajne povedali, že hranice chceli nelegálne prekročiť, aby sa dostali do schengenskej zóny. Do tej Maďarsko patrí, no Rumunsko nie.Kamión podľa oficiálnej dokumentácie prevážal kovový riad, ktorý mal doručiť spoločnosti vo Švédsku. Jeho vodič polícii povedal, že o migrantoch vo vozidle nevedel.