Polícia zadržala Rumuna podozrivého z prípravy teroristického útoku

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 3. februára (TASR) - Nemecká polícia zadržala vo štvrtok na letisku vo Frankfurte nad Mohanom rumunského občana, ktorý je podozrivý z prípravy útoku motivovaného islamským extrémizmom.Muž, ktorého meno úrady nezverejnili, je podozrivý, že sa spolu s ďalšími osobami zapájal do internetových diskusií o teroristickom útoku, ku ktorému malo dôjsť na bližšie neurčenom mieste v Nemecku.Vo vyhlásení polície v meste Karlsruhe sa uvádza, že muža zadržali vo štvrtok ráno pred odletom do Rumunska, kde chcel útok pripraviť. Pri domovej prehliadke podozrivého sa podľa polície našli rukou písané poznámky a pamäťové kľúče, ktorých obsah polícia preveruje.Súd nariadil vziať podozrivého Rumuna do vyšetrovacej väzby.