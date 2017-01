Polícia zadržala v Barcelone ruského programátora, žiadala o to FBI

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 19. januára (TASR) - Na základe požiadavky amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) španielska polícia zadržala ruského programátora, ktorý bol v Španielsku na dovolenke. Stanislav Lisov je podozrivý z účasti na počítačových útokoch.O zadržaní podozrivého na letisku v Barcelone informovala jeho manželka. Správu o tom následne priniesli ruské tlačové agentúry a médiá s tým, že Rusa zadržali ešte 13. januára.Ako dnes uviedla agentúra RIA Novosti, zatknutie sa odohralo na letisku, kam rodina žijúca v ruskom meste Taganrog prišla vrátiť auto do požičovne. Z Barcelony mali namierené do francúzskeho Lyonu.Žena dodala, že po zadržaní jej manžela polícia kontrolovala jeho mobilný telefón, tablet i notebook.Španielska polícia počas zadržiavania tohto ruského občana uviedla, že koná na žiadosť FBI a Interpolu.Ruského programátora previezli do väznice v katalánskom meste Martorell. Ruské diplomatické úrady mu poskytujú konzulárnu pomoc. Jeho manželka sa však obáva, že rozhodnutie o vydaní do USA bude prijaté v Madride bez súdu. Dodala, že španielske úrady nie sú schopné poskytnúť jej všetku dokumentáciu, pričom sa odvolávajú na to, že žiadosť o vydanie podala americká strana.Americké spravodajské služby prednedávnom dospeli k záveru, že Rusko sa snažilo ovplyvniť voľby v USA z 8. novembra hakerskými útokmi voči jednotlivcom a inštitúciám, ku ktorým patrili orgány Demokratickej strany. Ruskí predstavitelia obvinenia zo zasahovania do amerických volieb popreli.