Polícia zadržala v Dunajskej Strede mužov podozrivých z lúpeže

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 27. júna (TASR) - Dunajskostredskí policajti zadržali trojicu mužov, ktorí sú podozriví z lúpeže. K incidentu došlo v pondelok 26. júna v skorých ranných hodinách v priestoroch Železničnej stanice v Dunajskej Strede. TASR o tom informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.Trojica kontaktovala najskôr v meste a neskôr na stanici 38-ročného muža z Nových Zámkov. Zaujímali sa o jeho hodinky, pýtali drobné peniaze a cigaretu. O niekoľko desiatok minút ho v priestoroch čakárne jeden z nich napadol a udrel drevenou palicou do hlavy. Napadnutý muž sa po útoku spamätal a dobehol útočníka. Zvalil ho na zem, kde ho napadli ďalší dvaja. Nezisteným predmetom ho udreli do ramena a muž spadol na zem. Na mieste ho obmedzili na pohybe a vzápätí mu odcudzili peniaze, osobné doklady a mobilný telefón. Mužovi sa nakoniec podarilo zo zovretia vymaniť a utiecť.Polícia krátko na to zadržala troch mužov z okresu Dunajská Streda vo veku 30, 32 a 34 rokov.uviedla Linkešová.