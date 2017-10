Polícia zadržala v Kittsee neďaleko Bratislavy hľadaného Bosniaka

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kittsee 18. októbra (TASR) - O zadržaní 58-ročného občana Bosny a Hercegoviny, na ktorého vydali v Chorvátsku zatykač pre dôvodné podozrenie z vlámania do 11 nákladných vozidiel, informovala dnes rakúska polícia.Muž v utorok ráno prekročil slovensko-rakúsku štátnu hranicu smerujúc cez diaľnicu A6 do rakúskej spolkovej krajiny Burgenland.Pri kontrole v prihraničnom rakúskom mestečku Kittsee, ku ktorej došlo v rámci boja proti prevádzačstvu a ilegálnej migrácii, muži zákona zistili, že sa po ňom pátra. Po vystavení európskeho zatykača Bosniaka previezli do justičného zariadenia v Eisenstadte.