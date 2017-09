Polícia zadržala v rámci vyšetrovania útoku v Londýne siedmu osobu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. septembra (TASR) - Britská polícia zadržala dnes siedmu osobu podozrivú v súvislosti s nedávnym útokom v londýnskom metre. Informovala o tom agentúra Reuters.Podozrivého muža vo veku 20 rokov zadržali dnes v Cardiffe vo Walese, spresnila londýnska polícia s tým, že ide o siedmu osobu zadržanú v súvislosti s útokom, ktorý sa na stanici metra Parsons Green odohral v piatok 15. septembra. Zranených bolo pri ňom 30 ľudí.Minulý piatok londýnsky súd obvinil jedného zo zadržaných, tínedžera Ahmeda Hassana, z pokusu o vraždu. Mladík, ktorý bol zadržaný deň po útoku v prístave Dover, zostane vo vyšetrovacej väzbe do 13. októbra.Ďalších dvoch podozrivých, zadržaných v meste Newport, polícia naďalej vypočúva. Zvyšných troch zadržaných prepustili na slobodu bez vznesenia obvinenia.Agentúra Reuters dodala, že polícia dnes vykonala domové prehliadky v grófstve Surrey južne od Londýna, ako aj v Cardiffe - v dome, kde býval dnes zadržaný mladík.Teroristický útok z 15. septembra bol v Británii v poradí piatym za posledného pol roka. K zodpovednosti zaň sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Britská polícia sa však k tomuto priznaniu stavia opatrne tvrdiac, že o účasti IS na útoku nie je dostatok dôkazov.