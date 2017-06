Polícia zadržala vodiča, ktorý spôsobil haváriu v centre Štokholmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 13. júna (TASR) - Švédska polícia zadržala muža, ktorý vrazil dnes vo štvrti Södermalm v centre Štokholmu dodávkou do vozidla taxislužby, pričom zranil jednu osobu. Podľa vyhlásenia polície zjavne nešlo o teroristický čin, informovala agentúra AP.Zadržaný muž dnes dodávkou narazil zozadu do taxíka, ktorého vodič utrpel zranenia. Páchateľ následne z vozidla vyskočil a ušiel. Pri havárii bolo podľa švédskych médií poškodených aj viacero ďalších vozidiel a tiež cestných zátarás, čo však polícia nepotvrdila.Po páchateľovi následne polícia vyhlásila rozsiahle pátranie, do ktorého nasadila aj policajný vrtuľník. Celý prípad teraz vyšetruje ako pokus o vraždu, keďže považuje za možné, že zo strany vodiča dodávky išlo o úmyselný čin.Nijaké ďalšie podrobnosti ohľadne identity páchateľa však polícia nezverejnila a neuviedla ani, kde k jeho zatknutiu došlo. Počas dňa po ňom ale pátrala v južnej časti Štokholmu, priblížila AP.Policajná hovorkyňa Carina Skagerlindová uviedla, že v opustenej dodávke neobjavili "nič nebezpečné". Vozidlo bolo odcudzené švédskej dobrovoľníckej organizácii Tjuvgods.se, ktorá pomáha bývalým väzňom a narkomanom vrátiť sa opäť do práce.Hovorca tejto organizácie Curre Cederström pre švédsky denník Aftonbladet povedal, že dodávku odcudzili dnes ráno. Organizácia podľa jeho slov jej zmiznutie pred incidentom ani len nestihla nahlásiť príslušným úradom.Švédske médiá venovali dnešnému incidentu veľkú pozornosť, pričom spomínali na udalosť zo 7. apríla tohto roka. Vtedy vodič ukradnutého kamióna vošiel na rušnú pešiu zónu v centre Štokholmu, pričom usmrtil piatich chodcov a 14 ďalších zranil.