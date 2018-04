Polícia zasahovala počas zápasu Spartak-Slovan

Na snímke príchod fanúšikov Slovana pred zápasom 4. kola nadstavbovej časti skupiny o titul Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava v Trnave v sobotu 7. apríla 2018. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 8. apríla (TASR) – Dve protispoločenské konania riešila polícia v sobotu 7. apríla v Trnave v súvislosti s futbalovým zápasom Spartak-Slovan. Podľa informácií krajskej policajnej hovorkyne Márie Linkešovej v prvom prípade fanúšik Slovanu na zaparkovanom vozidle poškodil spätné zrkadlo.V druhom išlo o incident medzi účastníkom podujatia a pracovníkom SBS. Podľa medializovaných informácií ide o viceprezidenta a generálneho riaditeľa ŠK Slovan Bratislava Ivana Kmotríka mladšieho, ktorý mal udrieť skleným pohárom do hlavy pracovníka bezpečnostnej služby, keď mal od neho pýtať vstupenku do VIP zóny na štadióne. Okolnosti prípadu polícia stále preveruje.dodala Linkešová.Zápas bol zo strany polície vyhodnotený ako rizikový a bezpečnostné opatrenia boli v čase od 12. do 18.35 hodiny.