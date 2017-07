Polícia zasahovala pri výtržnostiach v utečeneckom tábore na Lesbose

Ostrov Lesbos, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Atény 18. júla (TASR) - O výtržnostiach v utečeneckom tábore Moria na gréckom ostrove Lesbos v Egejskom mori informovala dnes tamojšia televízia s odvolaním sa na policajné zdroje.Skupina asi 100 mladých migrantov z Afriky tu podpálila stany, kontajnery s komunálnym odpadom a najmenej jeden obytný kontajner, pričom výtržníci hádzali kamene na zasahujúcich policajtov a hasičov. Na likvidáciu požiaru museli nasadiť aj dve hasiace lietadlá.Bezpečnostné zložky reagovali nasadením značného počtu príslušníkov polície, ktorí použili proti výtržníkom slzotvorný plyn; podľa agentúry DPA 30, podľa AP 35 z nich zadržali.Situácia v tábore sa upokojila až vo večerných hodinách. Desiatky ľudí, zväčša rodín, ktorí ušli z tábora v dôsledku výtržností, sa mohli vrátiť do svojich príbytkov.Dôvodom nespokojnosti migrantov bolo ich blížiace sa vrátenie do Turecka, a to na základe vlaňajšej dohody EÚ-Turecko.V tábore Moria a iných zariadeniach na ostrove Lesbos sa zdržiava už niekoľko mesiacov okolo 4000 utečencov a iných migrantov.V uplynulých 24 hodinách sa po niekoľkodňovej prestávke opäť zosilnila migračná vlna, v dôsledku ktorej sa na ostrovy vo východnej časti Egejského mora dostalo z Turecka viac ako 250 migrantov. V súčasnosti sa na všetkých ostrovoch v tomto regióne zdržiava viac ako 15.000 migrantov. Tí, ktorí sa nedočkajú pozitívnej odpovede na žiadosť o azyl, musia rátať s vrátením do Turecka.