Polícia žiada o vydanie Babiša a Faltýnka v kauze Bocianie hniezdo

Andrej Babiš, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 10. augusta (TASR) - Mandátny a imunitný výbor českej Poslaneckej snemovne dostal žiadosť od polície o vydanie šéfa hnutia ANO Andreja Babiša a poslanca Jaroslava Faltýnka na trestné stíhanie v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo). Informoval o tom dnes spravodajský web Novinky.cz.povedala dnes pre Právo hovorkyňa pražských mestských žalobcov Štěpánka Zenklová.Žiadosť podľa webu Novinky.cz potvrdila tiež predsedníčka mandátového a imunitného výboru Miroslava Němcová. Predseda Snemovne Jan Hamáček posunul podľa nej dnes dopoludnia mandátovému a imunitnému výboru žiadosť pražskej polície o udelenie súhlasu s trestným stíhaním poslancov Babiša a Faltýnka.Bývalý minister financií a šéf ANO Babiš má vypnutý telefón a Faltýnek hovor položil, dodali Novinky.cz.Príslušný výbor by mal rokovať v piatok 18. augusta, na ňom sa však o vydaní hlasovať ešte nebude. Odporúčanie by mal však výbor dať do 5. septembra, keď sa začína septembrová schôdza dolnej komory českého parlamentu.Farma Bocianie hniezdo, pri obci Olbramovice v okrese Benešov v Stredočeskom kraji, patrila na prelome rokov 2007 a 2008 do holdingu Agrofert, ktorý dnes spadá pod Babišov zverenecký fond. Areál potom zmenil formu vlastníctva, pričom nebolo možné dohľadať majiteľa.Vďaka vtedajšej zmene mala farma možnosť čerpať európsku dotáciu 50 miliónov korún, ktorá bola určená pre malých a stredných podnikateľov, ale gigantický Agrofert by na ňu zrejme nemal nárok. Po niekoľkých rokoch, keď farma dodržiavala dotačnú podmienku, sa spoločnosť vrátila do Agrofertu.Babiš ohľadne Bocianieho hniezda opakovane odmieta obvinenia z akéhokoľvek podvodu. Vlani v marci na mimoriadnej schôdzi snemovne oznámil, že v čase udelenia dotácie vlastnili farmu jeho dve dospelé deti a brat jeho vtedajšej partnerky a dnes manželky Moniky.