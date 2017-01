Politici hodnotia novoročný prejav prezidenta

Ilustračné foto. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Bratislava 1. januára (TASR) – Predstavitelia koalície i opozície oceňujú, že prezident SR Andrej Kiska vo svojom novoročnom príhovore apeloval za zmiernenie extrémizmu a agresivity v spoločnosti a vyzýval na nastolenie slušnosti i v politickom dialógu. Upozornili však aj na to, že v niektorých prípadoch Kiska nepomenoval veci dostatočne či úplne presne.Podpredseda poslaneckého klubu strany Smer-SD Miroslav Číž pozitívne hodnotí to, že Kiskov prejav sa snažil priniesť posolstvo solidarity i väčšej tolerancie v spoločnosti i politike. Prezident pomenoval tiež podľa neho zásadné úlohy, ktoré stoja pred vládou.uviedol Číž.uzavrel.Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška sa domnieva, že novoročný príhovor prezidenta obsahuje aj posolstvo pre samotnú hlavu štátu, konkrétne v pasáži, kde Kiska hovoril o potrebe skvalitniť slovenské školstvo. Paška v tejto súvislosti dáva do pozornosti, že jednou z vecí, ktoré je potrebné v školstve zlepšiť, je aj schopnosť žiakov čítať s porozumením.uviedol Paška.Predseda Mosta-Híd Béla Bugár si myslí, že prezident mal štátnický prejav.povedal Bugár. Súhlasí tiež s Kiskom v tom, že nový rok bude rokom pravdy.povedal.Podpredseda SaS Ľubomír Galko je presvedčený, že prejav Andreja Kisku obsahoval témy, ktoré sú pre občanov Slovenska zásadné.upozornil Galko.V prezidentovom prejave mu však chýbala ambícia pomenovať príčiny neduhov, o ktorých Kiska hovoril.vyhlásil Galko s poukázaním najmä na kauzu Bašternák.uviedol.Lídra OĽaNO Igora Matoviča Kiska vo svojom novoročnom príhovore opätovne presvedčil, že ako prezident je schopnýzdôraznil Matovič.