Politici reagujú na prezidenta Trumpa, Blaha Američanov ľutuje

Na snímke Ľuboš Blaha Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. januára (TASR) – Nový americký prezident Donald Trump musí byť vo svojej funkcii zodpovedný. Je dôležité, aby prekonal tieň populizmu a nepredvídateľnosť, myslí si predseda Mosta-Híd a podpredseda parlamentu Béla Bugár.napísal Bugár na Facebooku. USA zastávajú podľa neho významnú úlohu v globálnom politickom priestore, tiež vo vzťahu k NATO a EÚ.Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboš Blaha Američanov ľutuje.uviedol na facebookovej stránke. Trump po nástupe do funkcie začal robiť úvodné kroky proti reformnému zákonu o zdravotnej starostlivosti, ktorý presadil jeho predchodca Barack Obama. Podpísal nariadenie, týkajúce savytvorených touto legislatívou.Nezaradená poslankyňa Martina Šimkovičová vkladá do Trumpa nádeje.napísala politička na sociálnej sieti. Zamýšľa sa, koho môže dráždiť snaha. U Trumpovcov kvituje ich rodinný život. Deti nového amerického prezidenta sú podľa nejEuroposlanec Branislav Škripek (OĽaNO-NOVA) očakáva v USANATO podľa nehonapísal Škripek na Facebooku. Dúfa, že Trump bude schopný viesť rozumný dialóg a budemyslí si europoslanec Ivan Štefanec (KDH). Takisto pripomenul, že mnohí európski lídri sa obávajú Trumpovej nevyspytateľnosti a izolacionalizmu." informoval na svojom profile na facebookovej stránke.Donald Trump zložil v piatok (20. 1.) slávnostnú prísahu do rúk predsedu Najvyššieho súdu USA Johna Robertsa a stal sa tak 45. prezidentom Spojených štátov amerických.