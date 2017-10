Politici v ČR kritizujú prezidenta M. Zemana za výroky ohľadom Krymu

Na snímke prezident Českej republiky Miloš Zeman. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Ukrajina prijala slová prezidenta ČR s rozhorčením

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 10. októbra (TASR) - Prejav prezidenta ČR Miloša Zemana v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy (PZ RE), v ktorom znovu kritizoval protiruské sankcie, bol v príkrom rozpore so zahraničnou politikou ČR. Napísal to dnes český premiér Bohuslav Sobotka na svojom konte na sociálnej sieti Twitter, pričom dodal, že "prezident naň nemal žiadny mandát českej vlády."Podľa spravodajského portálu Novinky.cz Sobotka ďalej uviedol, že Česko je za rešpektovanie medzinárodného práva. Pripomenul, že sankcie EÚ proti Rusku sú spojené s plnením dohôd z Minska.napísal Sobotka.Zeman vo svojom prejave označil ruskú anexiu Krymského polostrova za "fait accompli", teda hotovú záležitosť. Ukrajine odporučil, aby sa dohodla s Moskvou na kompenzácii vo svoj prospech, a odmietol účinnosť protiruských sankcií.Podobne kriticky ako Sobotka sa k Zemanovmu prejavu vyjadril aj šéf českej diplomacie Lubomír Zaorálek, ktorý upozornil, že k tomu, "čo sa stalo s Krymom, ale i v Donbase, nemôžeme zostať ľahostajní".uviedol šéf českej diplomacie.Poslankyňa ODS Miroslava Němcová zdôraznila, že finančne alebo inak kompenzovať Ukrajine Krym znamená súhlasiť s princípom vojenskej agresie, okupácie a zabratia cudzieho územia.upozornila.Podľa opozičnej TOP 90 by sa vláda ČR mala od Zemanovho prejavu dištancovať.Výroky prezidenta ČR Miloša Zemana ohľadom Krymského polostrova a sankcií uvalených na Rusko, ktoré zazneli v jeho prejave na pôde Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PZ RE), prijali na Ukrajine s rozhorčením. Uvádza sa to vo vyhlásení ukrajinského ministerstva zahraničných vecí, o ktorom informovala agentúra Ukrinform.Pokus navrhnúť nielen zmierenie s agresorom, ale aj legitimizáciu anexie Krymu prostredníctvom "predaja" časti nášho územia je pre súčasnú Európu absolútne neprijateľná, píše sa vo vyhlásení. Podotýka sa v ňom, že "ťažko uveriť, že toto počujeme od prezidenta krajiny, ktorá si toľko vytrpela kvôli mníchovskému diktátu"." dodalo ministerstvo, ktoré zdôraznilo, že "Ukrajina nikdy nebude obchodovať so svojím územím, svojimi hodnotami a svojou slobodou".Minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin vo svojom príspevku na sociálnej sieti Twitter uviedol, že Zemanovo vyhlásenie v PZ RE sa - vzhľadom na jeho predchádzajúce výroky - dalo čakať, "preto treba bojovať s tými, kto ho pozval, aby (v pléne) vystúpil".poznamenal Klimkin.