POLITICI: Zákon o politických stranách má ísť ústavnou väčšinou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. februára (TASR) – Zákon o politických stranách, ktorý má upraviť fungovanie strán, by mal byť prijatý ústavnou väčšinou a konsenzom. Očakávajú to predstavitelia koaličných i opozičných strán v prípade, ak bude takýto návrh konečne predložený na rokovanie do parlamentu. Zhodli sa na tom zástupcovia strán Smer-SD, SNS, SaS a OĽaNO v nedeľnej televíznej diskusnej relácii V politike na TA3.uviedol poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD). Je presvedčený, že návrh nemusí vyhovovať všetkým politickým stranám, isté pravidlá by však podľa neho mali platiť. V rámci rozpravy preto očakáva vášnivú diskusiu, sám si však chce počkať na konkrétny návrh zákona, keďže v súčasnosti sa hovorí o viacerých alternatívach.Súhlasí s ním aj koaličný kolega Tibor Bernaťák zo SNS.povedal Bernaťák. Všetko však ukáže fakt, ako sa k tomu postavia opoziční poslanci a či budú mať záujem o konštruktívne rokovania. Podľa Bernaťáka má ísť ale hlavne o vytvorenies jasnými pravidlami a kritériami. Cieľom tiež je, aby boli strany otvorené pre každého, kto by chcel do nich vstúpiť, teda nie, aby boliO prijatí konsenzom a o hľadaní spoločného kompromisu v súvislosti s prijímaním zákona hovorí aj opozičný poslanec Martin Klus (SaS).pripustil Klus. Zatiaľ však podľa neho tomu nič nenasvedčuje. Skôr sa totiž obáva, že koalícii sa opäť podarí zákon presadiť. Podobne ako v prípade rokovacieho poriadku, teda proti vôli opozície.myslí si Klus.Prístupnosť k určitej zmene pripúšťa aj poslanec OĽaNO Richard Vašečka. Avšak poukazuje na to, že mnohé kľúčové veci demokracie sa na Slovensku prijímajú jednoduchou väčšinou, teda dosiahnutím 76 hlasov. Ako príklad uvádza rokovací poriadok alebo volebný systém.tvrdí Vašečka.