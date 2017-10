Politická strana TOP 09 ide do volieb s programom Vízia 2030

Predsedom TOP 09 je bývalý šéf českej diplomacie Karel Schwarzenberg. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. októbra (TASR) - Občania Českej republiky si v piatok a sobotu (20. a 21. októbra) budú voliť nových poslancov do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.Proeurópsky ladená TOP 09 sa hlási k liberálnemu a fiškálnemu konzervativizmu a odsudzuje populizmus. Jej názov je zložený z počiatočných písmen slov "Tradice", "Odpovědnost", "Prosperita" a číslovky 09, ktorá označuje rok jej vzniku.Strana sa dôsledne hlási k pravici. TOP 09 vznikla z iniciatívy dlhoročného člena vedenia Kresťanskej a demokratickej únie - Československej strany ľudovej (KDU-ČSL) Miroslava Kalouska, ktorý v druhej vláde Mirka Topolánka zastával post ministra financií.Po voľbách do poslaneckej snemovne v roku 2010 vytvorila koaličnú vládu s Občianskou demokratickou stranou (ODS) a stranou Veci verejné. Po afére premiéra Petra Nečasa strana v predčasných voľbách v roku 2013 stratila 15 mandátov, ale predstihla tradičnú pravicovú jednotku na politickej scéne ČR, konzervatívnu ODS.Predsedom TOP 09 je bývalý šéf českej diplomacie Karel Schwarzenberg.TOP 09 sa v predchádzajúcich voľbách v októbri 2013 umiestnila najlepšie z pravicových strán. Zisk 11,99 percenta hlasov jej vyniesol 26 poslaneckých mandátov.Názov jej volebného programu v roku 2017 znie "Úspešná krajina - odolná spoločnosť. Vízia 2030".TOP 09 obhajuje záujmy strednej triedy. Prioritou strany je rozvoj vzdelania, vedy a výskumu, zachovanie európskych kultúrnych a demokratických hodnôt, sloboda podnikania, vstup do eurozóny a zvyšovanie miezd.