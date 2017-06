Politickí väzni sú znepokojení koaličným návrhom na zmeny v ÚPN

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 3. júna (TASR) - Rada predsedov Oblastných organizácií Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) vyjadruje znepokojenie nad návrhom novely zákona o Ústave pamäti národa (ÚPN) od koaličných poslancov. Právnou normou sa bude parlament zaoberať na júnovej schôdzi." upozornil podpredseda KPVS Andrej Dvorecký.Rada predsedov tiež vyjadruje podporu súčasnému predsedovi Správnej rady ÚPN Ondrejovi Krajňákovi, ktorý je členom KPVS od roku 2007 a vlani aj kandidoval na post predsedu Konfederácie. "" dodal Dvorecký.Návrh koaličnej novely kritizuje aj Občianska iniciatíva Dcéry politických väzňov, ktoré žiadajú poslancov NR SR, aby zákon nepodporili. Dôvody na prijatie novely totiž považuje iniciatíva za falošné. Predkladatelia právnej normy chcú "" a odstrániť "". "" uvádza sa vo výzve.Dcéry politických väzňov sú presvedčené, že ak by návrh prešiel, neviedlo by to k zvýšeniu transparentnosti, ale naopak. "" píše sa vo verejnej výzve.Na poslancov preto dcéry politických väzňov apelujú, aby nezastavili spravodlivosť tým, že likvidáciou nenahraditeľnej činnosti ÚPN zabránia ukazovať na zločiny fašizmu i komunizmu a naprávať krivdy, ktoré nesmú prejsť do zabudnutia. "" dodala iniciatíva, pod ktorú sa podpísali Janka Šípošová, Mária Jurčovičová, Naďa Evansonová, Katarína Deáková, Jana Jurčovičová a Iveta Pustajovská.Poslanci Jaroslav Paška (SNS), Mária Janíková, Ľubomír Želiezka (obaja Smer-SD), Edita Pfundtner (Most-Híd) a Martina Šimkovičová (nezaradená) predložili novelu, ktorá mení model riadenia ÚPN. Podľa ich návrhu by súčasný šéf úradu Ondrej Krajňák skončil 15. októbra 2017 vo funkcii, ostal by však členom správnej rady, a to do konca svojho funkčného obdobia.Po novom má byť štatutárom ÚPN správna rada ako kolektívny orgán, nie len samotný jej predseda, ako v súčasnosti. Predkladatelia tvrdia, že cieľom ich snahy je zaviesť efektívny a predovšetkým transparentný model riadenia ÚPN, ktorý spočíva v zavedení tzv. kolektívneho štatutárneho orgánu. "" dodali.