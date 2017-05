Politico: Nemecko uvažuje nad odopretím fondov EÚ problémovým štátom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. mája (TASR) – Nemecko hľadá cestu, ako odoprieť financie z európskych štrukturálnych fondov štátom, ktoré nedodržiavajú zásady právneho štátu. Vyplýva to z prípravného dokumentu nemeckej vlády týkajúceho sa budúcich rozpočtových pravidiel v EÚ. K dokumentu sa dostal magazín Politico.V nemeckom vládnom dokumente sa podľa magazínu Politico píše, že Berlín zisťuje,. Právomoc odňať prístup k štrukturálnym fondom by prislúchala Európskej komisii (EK).Zasiahnuť by to mohlo Poľsko, ktorému EK vyčíta, že reformovalo poľský ústavný súd bez rešpektovania týchto zásad a odmieta uviesť do funkcie ústavných sudcov vymenovaných predošlou vládou. Varšava sa s Bruselom sporí už viac ako rok. Tamojší minister zahraničných vecí Witold Waszczykowski v pondelok vyhlásil, že Poľsko nie je v konflikte s EK, ale s jediným eurokomisárom – podpredsedom EK Fransom Timmermansom.Poľsko má na roky 2014-2020 k dispozícii 86 miliárd eur z únijných štrukturálnych fondov.Nemecký dokument prenikol na verejnosť práve v deň, keď eurokomisár Günther Oettinger, tiež Nemec, predstavil návrh budúcoročného rozpočtu EÚ. Nemecko je navyše najväčším prispievateľom spomedzi všetkých členských štátov.Návrh na možné obmedzenie prístupu k štrukturálnym fondom zaznel v období začínajúcich sa rokovaní o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Británia je tiež výrazným prispievateľom do spoločného rozpočtu a v Únii sa momentálne intenzívne debatuje o tom, akým spôsobom preklenúť výpadok časti zdrojov po brexite.Práve výpadku príjmov a dodatočných výdavkoch na migráciu a bezpečnosť v budúcom sedemročnom finančnom rámci Únie po roku 2020, teda už po brexite, sa tiež venuje nemecký vládny dokument.Podľa magazínu Politico Berlín. Nemecko tiež v dokumente navrhuje prísnejšie a rýchlejšie trestanie štátov za nespĺňanie pravidiel o rozpočtovom deficite.