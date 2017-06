Politico: Novinári po ceste s Trumpom pôsobili, akoby zažili vojnu

Donald Trump Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 9. júna (TASR) - Novinári, ktorí nedávno cestovali s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na summit NATO v Bruseli a následne aj na schôdzku G7 na Sicílii, vykazovali príznaky posttraumatickej stresovej poruchy, ako keby zažili vojnový konflikt. Pre TASR to v Bruseli povedal David Herszenhorn, tamojší korešpondent amerického magazínu Politico.uviedol ďalej Herszenhorn. Vzťah Trumpa k americkým médiám vo všeobecnosti označil za veľmi "nepriateľský" a nad touto skutočnosťou vyjadril sklamanie.priblížil Herszenhorn v tohtotýždňovom rozhovore.Ešte horšia je však podľa neho situácia pre novinárov na americkom ministerstve zahraničných vecí. Minister Rex Tillerson totiž zásadne všade cestuje bez reportérov a jeho rezort často neorganizuje ani tlačové konferencie.povedal ďalej a dodal, že takéto podmienky prácu novinárov naozaj veľmi sťažujú.Zároveň ale zdôraznil, že žurnalisti s Trumpovou administratívou nebojujú. Ide im len o to, aby vláda hovorila pravdu a povolila im vykonávať svoju prácu. Ak sa však americký prezident snaží hanobiť médiá a robiť z nich nepriateľov, nájde sa bohužiaľ mnoho ľudí, ktorí jeho slovám začnú veriť a vnímať média ako nepriateľa Spojených štátov, povedal Herszenhorn.V tejto súvislosti zauvažoval nad tým, či by sa mali médiá zvlášť zaoberať Trumpovými príspevkami na Twitteri. Aj medzi Trumpovými spolupracovníkmi v Bielom dome sú totiž ľudia, ktorí tvrdia, že média by prezidentovým tweetom nemali venovať až takú pozornosť.myslí si korešpondent magazínu Politico. Poradcovia podľa neho nedokážu nijako kontrolovať to, čo Trump povie či napíše; žiadať však médiá, aby si to nevšímali, považuje za nereálne a nezodpovedné.Média podľa neho momentálne bohužiaľ nemajú inú možnosť, než sledovať twitterový účet prezidenta, ktorý je schopný zaspať počas toho, ako tweetuje, potomZa vyčerpávajúce a extrémne náročné považuje Herszenhorn aj to, ak Trump zverejní hocijakú nepravdu a novinári ju následne musia vyvracať. Americký prezident však podľa neho v takomto prístupe nie je celkom sám.povedal.V tejto súvislosti ďalej pripomenul, že ruský prezident Vladimir Putin len nedávno povedal, že Moskva nijakým spôsobom nezasahovala do amerických volieb, avšak. Takáto rétorika je podľa neho totožná s tou, ktorú používal Putin už v roku 2014 ohľadne Krymu. Herszenhorn dodal, že podľa jeho ruských kolegov americkí novinári teraz s Trumpom zažívajú zhruba to, s čím oni sami majú dlhodobú skúsenosť.