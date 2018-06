Politológ: Bugár sa do druhého kola nedostane

Na snímke predseda strany Most - Híd Béla Bugár počas rokovania snemu strany MOST – HÍD v Bratsialave 9. júna 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 9. júna (TASR) - Úrad prezidenta by pre Bélu Bugára (Most-Híd) mohol byť dôstojným zavŕšením politickej kariéry, skôr mu však ide o zviditeľnenie strany pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami. Pre TASR to povedal politológ Juraj Marušiak, podľa ktorého je Bugárova kandidatúra na prezidenta vzhľadom na súčasné preferencie strany logickým krokom. Neverí však, že by predseda strany Most-Híd vôbec mohol postúpiť do druhého kola.Bugár je podľa Marušiaka stále najvýraznejšou osobnosťou Mosta-Híd, aj keď už nie je tým, čím bol.hovorí Marušiak. Ak by však Most-Híd podporil kandidáta inej strany, mohlo by sa stať, že by sa do parlamentných volieb vytratil z povedomia, dodal.Marušiak si nemyslí, že v Moste-Híd počítajú s tým, že by Bugár v boji o prezidentské kreslo zvíťazil, a preto ani nehľadajú jeho nástupcu, aj keď to skôr či neskôr vzhľadom na Bugárov vek budú musieť urobiť. Podľa Marušiaka bude budúci predseda pravdepodobne z maďarskej časti strany. Môže to byť napríklad niekto zo súčasných ministrov, ktorému sa vo vláde podarí výraznejší úspech.Predseda koaličnej strany Most-Híd Béla Bugár oznámil kandidatúru na sobotňajšej tlačovej konferencii po skončení straníckeho snemu. Oznámil ju podpredseda Mosta-Híd László Sólymos s tým, že dozrel čas, aby o kreslo prezidenta mohol reálne zabojovať aj príslušník národnostnej menšiny. Snem nominoval Bugára jednohlasne.