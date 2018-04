Politológ: Cesta k mieru na Donbase vedie cez väčší tlak na Rusko

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 12. apríla (TASR) – Konflikt na východe Ukrajiny nie je možné vyriešiť bez stabilného a trvalého prímeria, ako ho zakotvuje aj prvá mierová dohoda z Minska zo septembra 2014. Na Moskvu je preto nevyhnutné vytvoriť väčší tlak, ktorého nástrojom by malo byť aj pokračovanie sankčného režimu. V rozhovore pre TASR to uviedol politológ Oleksij Haraň, profesor z Kyjevsko-mohyljanskej akadémie a zároveň riaditeľ výskumu Fondu pre demokratické iniciatívy.Napriek tomu, že od vypuknutia konfliktu pred štyrmi rokmi bolo vyhlásených už niekoľko prímerí, žiadne z nich podľa neho v praxi nefungovalo. Naopak, paľba z ťažkých zbraní pokračuje takmer každodenne a výsledkom sú zranení ukrajinskí vojaci aj civilisti, upozornil Haraň.uviedol ukrajinský politológ.Prvým krokom k riešeniu konfliktu je podľa Haraňa zaistenie bezpečnosti.spresnil ukrajinský politológ.Podľa neho je väčšina Ukrajincov za rozmiestnenie medzinárodných mierových síl na Donbase, keďže dohody z Minska v praxi nefungujú.uviedol Haraň. Naproti tomu Kyjev a jeho západní partneri sú za rozmiestnenie mierových síl na celom konfliktnom území východnej Ukrajiny, ktoré by sa následne dostalo pod osobitnú správu OSN.Väčšina Ukrajincov je podľa Haraňa pripravená na kompromisy ohľadom Donbasu, avšak nie za každú cenu. Moskva navrhuje usporiadanie volieb va udelenie osobitného štatútu pre Donbas.zdôraznil ukrajinský univerzitný profesor.Na otázku, ako môže Slovensko prispieť k vyriešeniu konfliktu, politológ odpovedal, že v rámci EÚ by malo presadzovať zachovanie protiruských sankcií, keďže priamo súvisia s implementáciou dohôd z Minska.povedal Haraň.Politológ ocenil reverzný tok zemného plynu z územia Slovenska na Ukrajinu v čase, keď Moskva znížila objem plynu dodávaného do ukrajinskej prepravnej sústavy.dodal Haraň.