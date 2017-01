POLITOLÓG J. BÁTORA: To, čo Donald Trump hovorí, je znepokojujúce

Na snímke Jozef Bátora, profesor na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave počas rozhovoru pre TASR. Bratislava, 28. decembra 2016. Foto: TASR/Martina Kriková Foto: TASR/Martina Kriková

Bratislava 18. januára (TASR) – Má zmysel sa pozerať aj na to, čo kandidát hovoril v americkej prezidentskej kampani. Je to dôležité, pretože musí byť určitá konzistentnosť vo vyjadreniach, a to, čo budúci americký prezident Donald Trump hovorí, je konzistentne znepokojujúce. V relácii Fakty a argumenty na Tablet.TV to uviedol profesor politológie na Univerzite Komenského Jozef Bátora na margo Trumpa, ktorý preberie úrad amerického prezidenta už v piatok 20. januára."Je to človek, ktorému chýba základný orientačný mechanizmus, ktorý sa týka historickej úlohy USA ako garanta liberálnej demokracie vo svetovom vývoji. Bol to, alebo aj stále ešte je osvietenecký modernizačný projekt, ktorý tento prezident nezosobňuje a ktorý sa zjavne podľa svojich vyjadrení ani nebude snažiť presadzovať," uviedol Bátora.Zároveň dodal, že každý prezident v USA prichádza do určitého systému inštitúcií demokratického rozhodovacieho procesu a tam vidí pre nás nádej. Otázkou podľa neho je, ako tieto inštitúcie demokratického rozhodovacieho procesu sú stabilné a do akej miery dokážu vytrvať a prekonať situáciu, v ktorej prezident nemá základné orientačné mechanizmy.konštatoval Bátora, pričom zdôraznil, že otázkou je, aká bude rovnováha medzi neštruktúrovaným výkonom prezidentskej moci a na druhej strane etablovanými inštitúciami, ktoré sú v americkej demokracii dlhodobo funkčné." uviedol.Radovan Geist z Euractivu si myslí, že test bude zrejme o to vážnejší, že Trump prichádza ako keby mimo štruktúr jednej z veľkých strán. Upozorňuje na to, že bude potrebovať do istej miery Kongres na to, aby mohol vládnuť, čiže nejaké brzdy a protiváhy v systéme existovať budú.povedal v relácii Geist.Myslí si, že ak sa stratí prvý princíp, stratí sa aj druhý. "," uzavrel.