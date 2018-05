Politológ: Po odstúpení USA od dohody s Iránom otvorená vojna nehrozí

Iránsky prezident Hasan Rúhání. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brno/Bratislava 9. mája (TASR) - Otvorený vojenský konflikt po tom, ako Spojené štáty oznámili, že odstupujú od jadrovej dohody s Iránom, pravdepodobne nehrozí. Môže skôr dôjsť k zástupnému konfliktu, a to predovšetkým na sýrskom bojisku a možno v krátkodobom horizonte i v oblasti Libanonu. Pre TASR to v stredu uviedol český politológ Josef Kraus.Dôležitý podľa neho bude nasledovný vývoj vnútropolitickej situácie v Iráne. Umiernené a reformné politické sily, ktoré sa orientovali práve na Západ, budú podľa neho po rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa odstúpiť od jadrovej dohody strácať podporu.vysvetlil odborník.dodal politológ z brnianskej Masarykovej univerzity.Iránsky prezident Hasan Rúhání podľa jeho slov ubezpečil, že Irán bude plniť jadrovú dohodu aj bez účasti USA.zdôraznil Kraus. Preto podľa neho nie je jasné,Odstúpenie USA od dohody o jadrovom programe Teheránu znamená v regióne víťazstvo pre Izrael, tvrdí Kraus.objasnil.Český politológ pripomenul, že podľa vyhlásení európskych zástupcov budú Británia, Francúzsko i Nemecko naďalej dodržiavať dohodu o jadrovom programe Teheránu. Rovnaký postoj sa dá podľa neho očakávať aj od ďalších dvoch mocností - signatárov dohody s Iránom - Ruska a Číny.spresnil politológ.Podľa Krausa je taktiež možné, že Trumpov krok povedie k novým rozhovorom medzi európskymi krajinami a Teheránom a k snahám o vytvorenie novej verzie zmluvy.domnieva sa český politológ.K dohode o jadrovom programe dospeli Irán a šesť veľmocí - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - 14. júla 2015. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, Európskej únie i Spojených štátov voči Iránu výmenou za to, že islamská republika dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.Dohoda platí do roku 2025, no niektoré časti, vrátane prísnejších kontrol medzinárodnými pozorovateľmi, sa majú uplatňovať do roku 2040.