Politológ: Po prvý raz bude v Bundestagu krajne pravicová strana

Nemecká polícia zabezpečila protestný pochod proti straníckemu zhromaždeniu nemeckej nacionalistickej strany AfD (Alternatíva pre Nemecko),archívne. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Banská Bystrica 23. septembra (TASR) - Predpokladaný úspech Alternatívy pre Nemecko (AfD) v nedeľňajších voľbách do nemeckého Spolkového snemu bude znamenať, že po prvý raz sadostane do povojnového zákonodarného zboru Nemecka, v rozhovore pre TASR to uviedol politológ Marek Lenč z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Táto strana podľa Lenča ponúka krajné riešenia vo viacerých oblastiach – napríklad vystúpenie z eurozóny, zrušenie sankčnej politiky proti Rusku, či znovuzavedenie kontrol na nemeckých hraniciach, čím by nerešpektovala pravidlá Schengenského priestoru.AfD, ktorá pred štyrmi rokmi dostala iba 4,7 percenta hlasov a ostala pred bránami do Spolkového snemu, by podľa neho mohla teraz získať v 630-člennom zákonodarnom zbore okolo 60 mandátov.povedal politológ.upozornil Lenč, avšak dodal, že žiadna zo strán neuvažuje o koaličnej spolupráci s ňou. AfD tak podľa neho znižuje možnosti na vytvorenie funkčnej koalície a rastie pravdepodobnosť, že po voľbách nevznikne hodnotová koalícia, ale iba pragmatické partnerstvo strán, poznamenal analytik.Prítomnosť AfD v Spolkovom sneme bude podľa Lenča legitimizovať názory presadzujúce tvrdú imigračnú politiku, vyhostenie ľudí, ktorým nebol udelený azyl, a tiež znemožnenie príchodu rodinných príslušníkov osobám, ktorí azyl dostali.povedal a dodal, že Nemci tomu prispôsobili aj interpretáciu svojej histórie, vzdelávanie i spôsob debaty.Lenč pripustil, že v inej krajine, napríklad vo Francúzsku, by mala AfD oveľa vyššiu podporu.uzavrel Lenč.