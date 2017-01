Politologička: Mayovej prejav mal zjednotiť konzervatívcov i Britániu

Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP

Bratislava/Liverpool 18. januára (TASR) – Prejav britskej premiérky Theresy Mayovej možno ohodnotiť ako dobrý, plný pozitívnych vyjadrení o globálnej Británii a spoločných hodnotách s Európou, sociálnej spravodlivosti doma a o budovaní silnej Únie ako domácej, tak aj európskej. Pre TASR to uviedla Erika Harrisová, profesorka politológie na britskej univerzite v Liverpoole."Tento prejav mal hlavne v úmysle zjednotiť Konzervatívnu stranu a uspokojiť tvrdých zástancov brexitu, zjednotiť Veľkú Britániu, predovšetkým Škótsko a uspokojiť kritikov brexitu sľubom, že konečnú dohodu s EÚ bude schvaľovať Európsky parlament," povedala.Británia podľa nej očakáva osobitnú dohodu o obchode, pričom radšej opustí Úniu bez dohody, ako prijme nevýhodnú. V prípade, že EÚ zaujme k Británii negatívny postoj, resp. neprijme jej podmienky, EÚ a jej členské štáty podľa Harrisovej stratia prístup k britskému trhu a v rámci bezpečnosti a otázky terorizmu i prístup k informáciám britskej informačnej služby."Niekoľkokrát spomenula spojenia 'starí priatelia a noví spojenci' a odmietla myšlienku, že Británia by mala v úmysle poškodiť EÚ. Ale zároveň zdôraznila, že Veľká Británia nie je ako iné štáty Európy, má inú históriu, inú politickú kultúru a tradíciu a preto je nadnárodnosť pre ňu nevhodná. Vrátila sa do známeho terénu britskej osobitnosti a neflexibilnosti EÚ, lebo podľa Mayovej je Británia globálna moc so širším obzorom a väčšími možnosťami, ktoré prekračujú hranice Európy," konštatovala politologička.Podľa nej britská premiérka potvrdila to, že Spojené kráľovstvo opustí spoločný európsky trh a že buď opustí colnú úniu, alebo sa dohodne na nejakej forme colnej únie. Taktiež sa zmienila, že verdikty Európskeho súdneho dvora Británia neprijme a záujmy európskych občanov žijúcich v Británii ochráni, pokiaľ ide o schopných ľudí, ktorých krajina potrebuje.Británia sa podľa nej bude naďalej zapájať do európskeho výskumu a vedy aj formou malých finančných príspevkov.Podľa politologičky sme sa z prejavu britskej premiérky nedozvedeli veľa nového o tom, čo brexit znamená. "Znamená, že Británia opustila EÚ a teraz to len formalizuje tak, aby získala čo najväčšie obchodné výhody a uspokojila domácu scénu. Pre EÚ je preto dôležité sa sústrediť na svoj vlastný cieľ a nie na tento prejav," uzatvorila.Britská premiérka Theresa Mayová predstavila v utorok (17. 1.) v prejave svoj plán odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Tzv. brexit bude podľa nej jasný, Británia nemá záujem o čiastočné členstvo v EÚ ani iné riešenie, na základe ktorého by bola "napoly dnu a napoly von".