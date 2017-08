POLITOLÓGOVIA: Kríza vládnej koalície sa začína meniť na súboj

Juraj Marušiak Foto: internet Foto: internet

Bratislava 16. augusta (TASR) - Vládna kríza sa vyostrila, môže skončiť aj predčasnými voľbami. Myslí si to politický komentátor Ján Baránek. Politológ Juraj Marušiak zase tvrdí, že súčasná situácia zrejme neodzrkadľuje v utorok (15.8.) prezentovanú neoficiálnu dohodu, hovorí o eskalácii konfliktu. Ďalší politológ Michal Horský naznačil, že krokom predsedu SNS Andreja Danka môže byť žiadosť o recipročné opatrenie pri odvolávaní z vlády. Pre TASR to povedali v reakcii na výzvu premiéra Roberta Fica (Smeru-SD), aby šéf SNS Danko navrhol meno nového ministra školstva.Baránek poukazuje, že kríza je momentálne v personálnej rovine a bude sa zrejme riešiť ťažšie, ako keď bola v rovine požiadaviek. Pripomenul priebeh koaličnej krízy, ktorá vypukla po prevalení eurofondovej kauzy na ministerstve školstva a neskoršom vypovedaní koaličnej zmluvy predsedom SNS Dankom. Baránek pripomína, že Smer-SD a Most-Híd na začiatku ministra školstva Petra Plavčana podržali. Po tom však prišlo vypovedanie koaličnej zmluvy, následné obvinenia SNS voči Smeru-SD a neskoršiemu utlmeniu krízy spoločným tlačovým vyhlásením, že sa lídri dohodli okrem iného aj na príprave dodatku ku koaličnej zmluve.povedal pre TASR Baránek, ktorý si nevie predstaviť remízu tohto súboja. Treba podľa neho počkať, čo urobí predseda SNS Danko. Podľa Baráneka môžu nastať viaceré scenáre. Buď Danko príde a dá meno nového ministra, čo by podľa Baráneka bola jeho prehra, alebo za nové meno ministra bude žiadať napríklad hlavu ministra práce Jána Richtera, ku ktorému sa verejne kriticky vyjadrili v SNS. Baránek si nemyslí, že by na to Fico pristúpil. Potom je tu ešte možnosť, že Danko odíde z koalície.Vo vyjadreniach premiéra Fica číta Baránek prípravu na predčasné voľby, hoci premiér tvrdí, že ich nechce.vysvetlil Baránek.Dnešným Ficovým krokom môže dôjsť k eskalácii konfliktu, hoci to v utorok vyzeralo na neoficiálnu dohodu koaličných lídrov. Tvrdí to politológ Juraj Marušiak. Nepredpokladá, že súčasťou tejto dohody mala byť aj výmena ministra školstva Plavčana. Spôsob, akým Fico požiadal Danka o meno nového ministra, preto považuje za neštandardný. "Šéf SNS určite nebude nadšený, zrejme sa otvára otázka ďalšieho fungovania koalície," dodal Marušiak.Politológ Michal Horský sa domnieva, že Ficova požiadavka je v záujme udržania dôveryhodnosti vlády oprávnená.uviedol Horský. Politológ nevylučuje, že dnešný vývoj v kontexte s doterajším postojom predsedu SNS bude mať za následok prehĺbenie vládnej krízy a zintenzívnenie špekulácií o predčasných voľbách.Premiér Fico dnes požiadal šéfa SNS Danka o meno nového ministra. Nepriamo tým naznačil, že minister školstva Plavčan končí vo funkcii. Fico poďakoval Plavčanovi za snahu vysvetliť situáciu s kauzou rozdeľovania eurofondov na ministerstve, podozrenia však podľa neho ostali.Minister školstva od začiatku júla čelil kritike pre zvláštne rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Dotácie mali dostať aj firmy, ktoré výskum nikdy nerobili. Minister problematické výzvy zastavil a nariadil ich preverenie. Európska komisia (EK) neskôr pozastavila platby v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste. Rozdeľovanie prostriedkov rieši okrem Európskeho úradu pre boj proti podvodom aj Národná kriminálna agentúra (NAKA).