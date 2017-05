Politológovia: Sobotkovo rozhodnutie nie je zbabelosťou, ale vabankom

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 2. mája (TASR) - Postup českého premiéra Bohuslava Sobotku, ktorý sa rozhodol riešiť spor s ministrom financií Andrejom Babišom podaním demisie, vníma politológ Ladislav Mrklas ako vabank. V podobnom duchu sa vyjadril aj ďalší politológ Lukáš Jelínek, podľa ktorého predseda vlády preukázal ochotu riskovať.Informoval o tom internetový server Novinky.cz, v prieskume čitateľov ktorého však tri štvrtiny respondentov nepovažujú Sobotkov krok za chlapský.Podľa názoru Mrklasa asi českému premiérovi už nič iného nezostávalo, pretože jeho ČSSD si nezlepšila, ale skôr zhoršila postavenie na politickej scéne. Politológ vníma Sobotkovo rozhodnutie aj ako snahu o nestratenie zvyšku osobného kreditu a podanie demisie rozhodne nepovažuje za prejav zbabelosti, ako o ňom hovoria niektorí predstavitelia českej opozície.Ladislav Mrklas sa nedomnieva, že by prezident Miloš Zeman, ktorý je teraz na ťahu, jasal nad súčasným vývojom. Doteraz totiž údajne ťažil z politickej stability, ktorá mu prinášala ovocie v podobe osobnej dôvery a popularity. Na druhej strane mu však aktuálny vývoj poskytuje aj možnosť úspešne sa prezentovať ako arbiter politických sporov, dodal politológ.Lukáš Jelínek vidí za Sobotkovým rozhodnutím skôr psychologické faktory ako politologické alebo ústavné predstavy. Podľa jeho názoru bolo cieľom predsedu vlády pôsobiť čo najlepšie na voličov, pretože v prípade Babišovho odvolania by mohol vytvoriť aj dojem, že sa zbavuje svojho politického soka. V danom prípade zasa ukáže, že je ochotný riskovať aj vlastné postavenie a stojí si za tým. Ani Jelínek to nepovažuje za prejav zbabelosti, ktorou by podľa jeho názoru boloJelínek však pripustil, že premiér svojim rozhodnutím dostal do neistoty nielen seba, ale aj svoju stranu ČSSD a celú krajinu, pričom ďalší vývoj závisí okrem iného od postupu prezidenta ČR, ktorý je, ako formuloval politológ, ťažko odhadnuteľný. Jelínek neočakáva od hlavy štátu rozhodnutie podobné tomu spred štyroch rokov, pretože jeho kroky budú tentoraz limitované blížiacimi sa prezidentskými voľbami.