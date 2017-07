Poľnohospodári majú prenajatých asi 170 závlahových systémov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 29. júla (TASR) - V súčasnosti majú poľnohospodári prenajatých približne 170 závlahových systémov (z približne 480) s prislúchajúcou výmerou asi 150.000 hektárov (ha), pričom zavlažovanie sa predpokladá na asi 60.000 ha a skutočnosť je oveľa nižšia. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.Pripomenula, že štát skončil s investíciami do závlah v roku 2005. "informovala.zdôraznila.Závlahové systémy sa na Slovensku podľa Holéciovej začali stavať koncom 50. rokov minulého storočia. Túto výstavbu zabezpečovali melioračné družstvá organizované v niektorých regiónoch (Pezinok, Trnava, Veľký Krtíš, Sobrance a pod.).spresnila.SPPK podľa nej vyvíja množstvo aktivít, ktorými upozorňuje na nutnosť riešiť následky klimatických zmien v poľnohospodárstve, a to aj v prepojení na modernizáciu závlah. Dnes, v období meniacej sa klímy, sa totiž ukazuje ako samozrejmé, že závlahové sústavy už musia byť neodmysliteľnou súčasťou poľnohospodárskej výroby vo viacerých regiónoch Slovenska.upozornila.Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je podľa Holéciovej pripravená diskutovať s predstaviteľmi rezortného ministerstva a vlády na takú dôležitú tému, akou je poisťovací systém v agrorezorte a vytvorenie rizikového fondu. "Navyše následky klimatických zmien nám už nejaký ten čas klopú na dvere a pestovatelia si uvedomujú, že štát každý rok za zničenú úrodu odškodňovať nemôže. Dá sa však spoločnými silami aj s príspevkom od štátu vytvoriť efektívny spôsob, ako voči nim bojovať," dodala hovorkyňa SPPK.