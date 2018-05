Poľnohospodári sa ostro ohradzujú voči akémukoľvek spájaniu s mafiou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) - Všetci slušne pracujúci poľnohospodári na slovenskom vidieku sa ostro ohradzujú voči akémukoľvek spájaniu s mafiou. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.SPPK tak podľa nej reaguje na všetky doterajšie vyjadrenia niektorých slovenských politikov, ktorí zovšeobecnili poľnohospodárstvo na mafiánsky spolok a prisúdili mu len veľmi ťažko zmazateľnú nálepku.zdôraznila.uviedol predseda SPPK Emil Macho.podčiarkla Holéciová. Členovia SPPK sa podľa nej za žiadnych okolností necítia byť ovládaní mafiou.Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo sa podľa Holéciovej nerozvíja, ale naopak, stagnuje. Celá reprezentácia politickej špičky od vstupu SR do EÚ vedela, že eurodotácie boli nastavené tak, aby sa poľnohospodárstvo na Slovensku udržiavalo a nie produkčne rozvíjalo – v neprospech Slovenskej republiky a v prospech krajín západnej Európy. SPPK na to roky upozorňovala. Dnes sa dôsledky tejto zle nastavenej európskej politiky naplno prejavujú v podobe nízkej konkurencieschopnosti a zaostávania v rozhodujúcich parametroch, počnúc výškou dotácií, národnými podporami a končiac záujmom ľudí ísť pracovať do tohto odvetvia.dodala hovorkyňa SPPK.