Poľnohospodári: Úroda obilnín bude nižšia asi o 20 %, najmä pre sucho

Na snímke kukuričné pole v správe Poľnohospodárskeho družstva v Šenkviciach 16. augusta 2017. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šenkvice 16. augusta (TASR) - Žatva na juhu Slovenska je ukončená, pokračuje ešte na severe. Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín bude medziročne nižšia, najmä pre dlhotrvajúce sucho, niekde aj pre jarné mrazy. Uviedol to dnes na poliach Poľnohospodárskeho družstva v Šenkviciach predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Milan Semančík, za účasti šéfov regionálnych pracovísk SPPK.priblížil Semančík.spresnil predseda SPPK.Extrémne zmeny teplôt, teda aprílové a májové mrazy, horúčavy a minimum zrážok počas letných mesiacov sa podľa neho podpíšu aj pod zníženie úrod jesenných plodín. Veľmi negatívne ovplyvnia úrody kukurice. Teplotné výkyvy postihli prevažne Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj, v ktorých sa nachádzajú už tradične najväčšie plochy osiate touto jesennou plodinou.Aj úroda zemiakov bude v tomto roku medziročne nižšia, a to približne o 23 %, pričom oproti päťročnému priemeru poklesnú úrody asi o 16 %.doplnil.Takmer optimálne zrážkový rok 2016 pre repku olejnú sa podľa Semančíka v tomto roku neopakoval. Výrazný nedostatok zrážok v niektorých regiónoch spôsobil celoslovenský pokles hektárových úrod repky o 12 až 14 %. Produkcia v južných oblastiach SR vykazovala úrody na úrovni 2,2 až 2,6 tony z hektára, niekde aj nižšie, na rozdiel od severných oblastí, kde sa úrody pohybovali na úrovniach nad 3 tony/ha.Nedostatok zrážok od začiatku vegetácie až doteraz podľa predsedu SPPK prudko brzdí vývoj cukrovej repy. Podľa Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska sa v optimálnych rokoch úrody pohybovali na úrovni 75 ton/ha, v suchých rokoch 57 ton/ha.upozornil.Sucho podľa Semančíka spôsobuje problémy aj v živočíšnej výrobe, z dôvodu nižších úrod a zhoršenej kvality krmovín a zároveň teplotného stresu u hospodárskych zvierat. To pri zhoršenom zdraví vedie k ich nižšej produkcii.Poľnohospodári podľa SPPK v súvislosti so suchom a čoraz častejšími výkyvmi počasia volajú po potrebe zriadenia Rizikového fondu, ktorý by poľnohospodárom pokrýval tzv. nepoistiteľné riziká. Do neho by mal prispievať štát, ako aj subjekty hospodáriace na pôde a komerčné poisťovne.Nevyhnutnosťou do budúcnosti v súvislosti so suchami bude podľa SPPK aj štátna podpora výstavby zavlažovacích zariadení.doplnila agrokomora.