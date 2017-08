Poľnohospodári: Žatva na juhu finišuje, na severe naberá na obrátkach

Ilustračné foto. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 3. augusta (TASR) - Žatva v 30. kalendárnom týždni pokračovala s prestávkami spôsobenými nepriaznivým počasím. Žatva sa ukončuje v južných regiónoch SR, zintenzívňuje sa vo vyššie položených oblastiach. Problémy spôsobuje vo väčšine regiónov nižšia úroda so zhoršenou kvalitou a škody spôsobené premnoženou poľovnou zverou. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.V rámci bratislavského regiónu (okresy Malacky, Senec, Bratislava) je podľa hovorkyne skončený zber pšenice, jačmeňa a repky.informovala.V Galantskom okrese so žatvou podľa Holéciovej skončili. Výsledok podpriemernej produkcie u hustosiatych obilnín, repky, ako aj maku jednoznačne hovoria o extrémnom suchu počas vegetácie. Úrody boli veľmi kolísavé, v závislosti od lokálnych zrážok, čo v konečnom dôsledku vidieť aj na kvalite pozberanej úrody.Žatvu skončili podľa nej aj v nitrianskom regióne (v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Šaľa). V porovnaní s minulým rokom sú však úrody nižšie u pšenice o asi 27 %, jačmeňa o 20 % a repky o 15 %.poznamenala.Doplnila zároveň, že so žatvou skončili aj v okrese Komárno, Bánovce nad Bebravou alebo Nové Zámky. Poľnohospodári diskujú polia po obilninách, zbierajú slamu, robia zber senáží a kosia trvalé trávne porasty.Žatva je podľa nej v plnom prúde v okrese Vranov nad Topľou, kde počas 30. týždňa počasie prácam na poli prialo. V okrese Bardejov majú pozberaných 27 % jačmeňa a 50 % repky. V regióne Prešov (okres Prešov a Sabinov) žatva pokračovala zberom pšenice, jačmeňa jarného a repky. Zber ozimného jačmeňa je ukončený. V okrese Košice a Trebišov v 30. týždni finišovali žatevné práce u všetkých plodín.dodala hovorkyňa SPPK.