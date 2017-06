Poľnohospodárska a lesná pôda má od júna zvýšenú ústavnú ochranu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. júna (TASR) - Od júna priznáva Ústava Slovenskej republiky poľnohospodárskej a lesnej pôde status neobnoviteľného prírodného zdroja. Po novom tak má od štátu špeciálne postavenie, ktoré by ju malo ochrániť pred špekulatívnym výkupom.Novela ústavy pochádza z dielne SNS. Zmena reaguje na Programové vyhlásenie vlády, podľa ktorého je Slovensko prevažne vidieckou krajinou a cieľom politiky koalície je podpora rozvoja vidieka.Novela ústavy rozširuje pôvodný text čl. 20, ktorý dovoľuje štátu upraviť režim vlastníctva z určitých špecifických dôvodov celospoločenského záujmu o takzvanú potravinovú bezpečnosť, ako aj o novú kategóriu osôb, a to fyzické osoby, ktorým je napríklad samostatne hospodáriaci roľník. Taktiež, ako zdôrazňuje Denisa Dulaková Jakúbeková, spolupracovníčka HMG Advisory Group, článok 44 Ústavy sa doplnil o nový samostatný odsek, ktorý zakotvuje definíciu pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja. To znamená, že ju nemožno zamieňať s pojmom „tovar“.Pôda je podľa ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej nenahraditeľná a vzhľadom na klimatické zmeny a rastúcu svetovú populáciu jej bude čoraz väčší nedostatok.I keď dostal v hlasovaní návrh zmeny v Národnej rade SR širokú podporu 113 hlasov, ešte predtým sa aktivovali viaceré pôdohospodárske spoločenstvá. Tie tvrdili, že je nedostatočný a požadovali, aby bol zmenený tak, že pôda bude ústavne zakotvená ako národné bohatstvo. To sa však do finálneho znenia nedostalo.Minuloročné čísla rezortu pôdohospodárstva uvádzajú, že výmera lesných pozemkov na Slovensku predstavuje dva milióny hektárov. Na druhej strane, využitej poľnohospodárskej pôdy je o niečo menej, približne 1,9 milióna hektárov.