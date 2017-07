Polovica akcioviek rezortu zdravotníctva vykázala za minulý rok zisk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 24. júla (TASR) – Štyri z ôsmich akciových spoločností Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR hospodárili vlani so ziskom, zvyšné boli v mínuse. Vyplýva to zo správy rezortu, ktorá informuje o hospodárení akcioviek so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu v jeho pôsobnosti. Vláda ju dnes vzala na vedomie.Záporný výsledok hospodárenia mali Všeobecná zdravotná poisťovňa, Letecká vojenská nemocnica a Spoločnosť pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb má predlžený termín na podanie daňového priznania.Najväčšiu stratu mala spomedzi akciových spoločností Všeobecná zdravotná poisťovňa, a to vyše 112 miliónov eur. Letecká vojenská nemocnica skončila so stratou 252.000 eur, v prípade Spoločnosti pre zavedenie unitárneho systému verejného zdravotného poistenia bola 1056 eur.V plusových číslach skončili Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (2,7 milióna eur), Východoslovenský onkologický ústav (932.000 eur), Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (710.000 eur), ako aj Nemocnica Poprad (263.000 eur).Ministerstvo opätovne uložilo akciovým spoločnostiam povinnosť predkladať plán investícií a predaja majetku na ďalšie obdobie, a to najneskôr do konca októbra.