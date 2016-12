Polovica Slovákov je za pomoc utečencom len v nevyhnutných prípadoch

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. decembra (TASR) - Európania by mali utečencom, ktorí už prišli, pomáhať len v úplne nevyhnutných prípadoch. Myslí si to 52,5 percent ľudí, ktorí sa zapojili do prieskumu agentúry TNS Slovakia. Tá ho robila pre Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV) od 11. septembra do 29. októbra.Len v obmedzenej miere by mali Európania pomáhať podľa 24,6 percent opýtaných, 18,7 percenta ľudí odporúča nepomáhať utečencom vôbec, 1,1 percenta je za výraznú pomoc a 3,1 percenta opýtaných nevedelo odpovedať.konštatuje tlačová správa SAV.Ľudia majú naďalej obavu z utečencov. Trochu sa ich príchodu obáva 41,4 percenta opýtaných, dosť sa ich obáva 29,6 percenta a veľmi sa obáva 18,1 percenta respondentov. Vôbec sa neobáva 8,2 percenta a odpovedať nevedelo 2,9 percenta.uvádza sa v správe.Väčšie obavy, podobne ako pred rokom, vyslovujú podľa SAV respondenti maďarskej národnosti a obyvatelia menších obcí. "Výrazne väčšie obavy majú voliči strany Kotleba–ĽSNS," poznamenáva SAV.Najdôležitejšie dôvody obáv z utečencov sú podľa respondentov očakávania, že utečenci zvýšia kriminalitu (36,6 percent) a to, že veľká časť z nich sa nebude chcieť prispôsobiť nášmu spôsobu života (30,6 percent). Necelých 30 percent opýtaných sa obáva, že príchodom utečencov sa zvýši nebezpečenstvo útokov islamských extrémistov a tiež, že prijatie utečencov bude stáť veľa peňazí.dopĺňa SAV.Prieskum rieši aj otázku, či by chceli utečenci prísť na Slovensko. Podľa 68,4 percenta respondentov by skôr alebo určite nechceli prísť. Len 5,6 percenta ľudí si myslí, že by chceli prísť určite a podľa 18 percent by skôr chceli prísť. Osem percent opýtaných nevedelo odpovedať. "Príchod utečencov na Slovensko očakávajú o niečo menej často muži. Naopak častejšieho ho očakávajú ľudia z menších sídiel a nevoliči," dodáva SAV.