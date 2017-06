POLOVIČNÝ IRONMAN: Premiéru bude mať Varga, trúfne si aj Šebo

Na archívnej snímke futbalista Filip Šebo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šamorín-Čilistov 2. júna (TASR) - Richard Varga na sobotňajšom finálovom podujatí série Challenge absolvuje svoj premiérový stredný triatlon v kariére. Okrem najlepšieho slovenského triatlonistu sa v Šamoríne-Čilistove na neoficiálnych MS Championship 2017 predstavia aj ďalší členovia svetovej špičky - dvojnásobný olympijský víťaz Alistair Brownlee, majstri sveta Sebastian Kienle, Michael Raelert, dvojnásobný šampión Svetovej triatlonovej série (ITU) Richard Murray, ale aj Vargov krajan a bývalý futbalista Filip Šebo.Trať s podobnými parametrami, známa aj ako polovičný Ironman, sa pôjde na Slovensku po prvý raz. V porovnaní s klasickým olympijským triatlonom (1,5 km plávanie, 40 km bicykel, 10 km beh) budú vzdialenosti takmer dvojnásobné (1,9-90-21,1). Varga nemal na prípravu veľa času, podľa vlastných slov trénoval na sobotňajšie preteky dva týždne.vyjadril sa Varga na piatkovej predštartovej tlačovej konferencii.Na polovičného Ironmana si v šamorínskom rezorte x-bionic®sphere trúfne aj Filip Šebo. Bývalý úspešný futbalista, ktorý okrem iných klubov pôsobil aj v Glasgowe Rangers, sa po ukončení kariéry s loptou vrhol na triatlon.vravel Šebo. S triatlonom začal pred piatimi rokmi.naznačil osobné ambície Šebo.Najväčšou hviezdou podujatia bude Brit Alistair Brownlee. Olympijský zlatý medailista v triatlone v rokoch 2012 a 2016 a jediný pretekár, ktorý vyhral dva tituly na OH v danej súťaži. Je tiež dvojnásobný majster sveta, dvojnásobný šampión Svetovej série, trojnásobný majster Európy a šampión Commonwealthu (2014). "Z olympijského triatlonu mám skutočne veľa úspechov. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol vyskúšať stredný triatlon. Je to výzva a ja mám výzvy rád. Chcel by som sa tomu venovať aj v ďalších rokoch," vyjadril sa pred novinármi mladší z bratskej dvojice.Na štart sobotňajších pretekov sa postaví 900 profesionálnych triatlonistov z vyše 60 krajín sveta. Prví traja triatlonisti v hlavných kategóriách si rozdelia medzi sebou celkovo 150.000 eur. Medzi ženami sa predstavia aj svetová trojka Kanaďanka Heather Wurteleová či bývalá víťazka ITU Annabel Luxfordová z Austrálie. "Chcela som vyskúšať niečo nové. Aj to bola pre mňa motivácia prísť do Európy. Preteky majú výborné načasovanie, chcem nimi odštartovať letnú sezónu. Rezort vyzerá vynikajúco, malo by byť krásne počasie. Na preteky sa veľmi teším," vravela Kanaďanka Heather Wurteleová.