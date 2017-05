Poľovník: Divá zver môže brať pohľad do očí ako výzvu

Diviak,ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. mája (TASR) – Človek by mal pri stretnutí s divou zverou zachovať pokoj. Treba jej ukázať rešpekt, priame pozeranie do očí môže brať ako výzvu, poľovník v takejto situácii nevylučuje útok. Rady sú adresované najmä obyvateľom bratislavskej Dúbravky, po jej uliciach sa v týchto dňoch pohybujú diviaky.Zver odporúča neplašiť. "" povedal pre TASR Eduard Pokorný zo Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ). Agresia je podľa neho obvyklá najmä u samice s mláďatami či u samca v dobe párenia. Samice majú mladé práve v tomto období. Poľovníci preto radia byť opatrnejší najmä počas prechádzok či športovaní v lese.Ak už divá zver človeka napadla, treba si ľahnúť na zem do skrčenej polohy.uviedol Pokorný.Stretnutie s divou zverou ťažko zvládajú najmä matky a deti, podľa poľovníka reagujú emotívne a v strachu. Deti treba už odmalička viesť k rešpektovaniu voľne žijúcich zvierat v prírode. Učiť ich opatrnosti v lese považuje Pokorný za správne rozhodnutie.Pohyb diviakov po niektorých uliciach bratislavskej Dúbravky poľovník nepovažuje za neobvyklý. Ide o mestskú časť v blízkosti lesa.vysvetlil Pokorný.Výskyt voľne žijúcej zveri v uliciach treba nahlásiť mestskej či štátnej polícii, tá osloví poľovníkov. Políciu treba kontaktovať aj v prípade poranenej či uhynutej zveri, najmä po kolízii s autami.Pohyb diviakov v Dúbravke nahlásili v týchto dňoch najmä na uliciach Pri kríži a Ožvoldíkova, pri obchode Homolova či na ihrisku Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej na ulici Karola Adlera. Mestská časť upozornila ľudí, aby svoje psy nevenčili bez vôdzky. Prirodzený pud ich totiž núti prenasledovať zver, čím ju môže vyprovokovať k útoku.Diviaky sú do prvého júla hájené, čo znamená, že sa nesmú strieľať, lebo chránia svoje mladé.