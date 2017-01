Poľovník upozornil na tenký ľad netradične, vystavil zamrznutú líšku

Na snímke líška v bloku ľadu po tom, ako sa utopila, keď sa pod ňou preboril ľad na Dunaji vo Fridingene na juhu Nemecka v piatok 13. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ulm 13. januára (TASR) - Nemecký poľovník Franz Stehle vystavil utopenú líšku zamrznutú v kuse ľadu v rieke ako varovanie pred nebezpečenstvami tenkého ľadu na Dunaji.Zviera sa prepadlo cez ľad na rieke v dedine Fridingen na juhozápade Nemecka, utopilo sa a potom zamrzlo. Informoval tom dnes samotný poľovník.uviedol Stehle.Poľovník vysvetlil, že to nie je nič neobvyklé, keď sa zvieratá žijúce pri rieke preboria cez ľad do vody. "doplnil.Stehle zdôraznil, že zmrazená líška je skutočná, nie je to imitácia ani žiaden kanadský žart.