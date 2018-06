Poloz po rozlúčke s reprezentáciou SR: Chýbali lídri a duch tímu

Na snímke tréner slovenských hádzanárok Dušan Poloz. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 4. júna (TASR) - Tréner Dušan Poloz sa po piatich rokoch rozlúčil s účinkovaním na lavičke hádzanárok Slovenska prehrou v Poľsku 21:26. So zverenkami tak zakončil nevydarenú kvalifikáciu na ME 2018 a hneď po zápase pomenoval príčiny neúspechu: "Chýbali nám lídri a duch tímu".Poloz dosiahol najvýraznejší úspech v roku 2014, keď Slovensko po dlhých dvadsiatich rokoch priviedol opäť na ME. Na šampionáte v Chorvátsku a Maďarsku potom jeho ekipa obsadila 12. miesto.tvrdí Poloz.naznačil problém slovenskej ženskej hádzanej.V práve skončenej kvalifikácii Slovenky vyhrali zo šiestich duelov dva, aj to iba s outsiderom skupiny Talianskom. Z dvojzápasov s Čiernou Horou a Poľskom nevyťažili ani bod.Na istotu postupu potrebovali Slovenky vyhrať v Koszaline nad favorizovaným Poľskom minimálne o deväť gólov, čo sa od začiatku zápasu javilo ako neriešiteľná úloha.zdôraznil Poloz.Slovenky pred nedeľou ešte mohli pomýšľať na postup aj ako najlepší tím z tretích miest, to by ale v Poľsku museli bodovať naplno a čakať aj na ďalšie výsledky. Tabuľku tretích napokon vyhrali Slovinky vďaka remíze 30:30 v Česku, ktorá posunula ďalej oba tímy. Slovenské hádzanárky skončili v tabuľke tretích na treťom mieste za Slovinskom a Rakúskom. Zloženie ME 2018 vo Francúzsku (29. novembra - 16. decembra) tak má úplne identické obsadenie ako predchádzajúci šampionát v roku 2016 vo Švédsku, kde triumfovali Nórky. Na ME postúpili Francúzsko ako organizátor, Nórsko, Chorvátsko, Čierna Hora, Poľsko, Srbsko, Švédsko, Rumunsko, Rusko, Dánsko, Česko, Slovinsko, Španielsko, Nemecko, Maďarsko, Holandsko. Žreb základných skupín sa uskutoční 12. júna v Paríži.