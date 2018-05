Poloz privítal 16 hádzanárok, v príprave na Čiernu horu aj triatlon

Na snímke tréner slovenskej ženskej reprezentácie v hádzanej Dušan Poloz počas brífingu po zraze reprezentácie žien pred vyvrcholením kvalifikácie ME 2018 v Kaluži na Zemplínskej Šírave 25. mája 2018. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Nominácia SR na zápasy s Čiernou Horou a Poľskom:



Brankárky: Lucia Gubiková (Bemaco Prešov), Adriana Medveďová (HC Dunareila Braila)

Pivotky: Eva Minárčiková (DHC SOKOL Poruba), Kristína Pastorková (HC Veselí nad Moravou)

Krídla: Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa), Alžbeta Rechtorisová (DHC SOKOL Poruba), Mária Holešová (Iuventa Michalovce), Annamária Patrnčiaková (Hodonín)

Spojky: Veronika Habánková, Marianna Rebičová, Tetjana Fiľková-Trehubová (všetky Iuventa Michalovce), Karin Bujnochová (HK Slovan Duslo Šaľa), Simona Szarková (Baník Most), Martina Školková (Cercle DIJON), Eva Veselková (UHC Eggenburg), Monika Rajnohová (HAC Le Havre)



Realizačný tím:



Dušan Poloz (tréner), Peter Olšavský (asistent trénera), Ján Lajčák (tréner brankárok, videoanalytik), Renáta Marcinová (vedúca tímu), Martina Halásová (fyzioterapeutka), Branislav Krištofič (fyzioterapeut a masér), Jakub Buzga (lekár)

Michalovce 25. mája (TASR) - Hádzanárky Slovenska odštartovali spoločnú prípravu pred dvomi záverečnými zápasmi kvalifikácie ME 2018. Tréner Dušan Poloz privítal na piatkovom zraze 16 hráčok, ktoré čaká v najbližších dňoch pestrý program. Prípravu na dôležitý zápas s Čiernou Horou si spestria aj so vzduchovkami či triatlonom v okolí Zemplínskej Šíravy.V nominácii došlo k niekoľkým zmenám.uviedol Poloz.Slovenky čaká vo štvrtok 31. mája dôležitý zápas s Čiernou Horou, v ktorom musia bodovať pre zachovanie si šance na postup. Bude to pre ne rozlúčka s domácim prostredím, záverečný zápas skupinovej fázy kvalifikácie následne odohrajú v Poľsku.poznamenal Poloz.Tradičnou súčasťou sústredení reprezentačného družstva býva pestrý program. Ani tentoraz tomu nebude inak.prezradil Poloz.Aj samotné hráčky sa po ukončení klubových sezón tešili na reprezentačný kolektív a aktivity, ktoré k účasti v ňom neodmysliteľne patria.uviedla brankára Adriana Medveďová.