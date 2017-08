Poľská armáda ponúkla vysokoškolákom dobrovoľný vojenský výcvik

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 22. augusta (TASR) - Poľské ministerstvo obrany spustilo nový program zameraný na posilnenie obrany krajiny; dobrovoľníkom z radov vysokoškolských študentov ponúka vojenský výcvik. Informovala o tom dnes agentúra AP.Poľsko sa usiluje o zvýšenie svojich branných kapacít na pozadí znepokojenia z ruskej vojenskej aktivity v regióne modernizáciou svojho armádneho vybavenia, z ktorého časť pochádza ešte z obdobia komunizmu, a zvyšovaním počtu členov armády. K zoštíhleniu poľských ozbrojených síl došlo po páde totalitného režimu v tejto krajine v roku 1989.uviedol námestník poľského ministra obrany Michal Dworczyk. Ten dnes s predstaviteľmi rezortu školstva podpísal dohodu o poskytnutí vojenského výcviku približne 10.000 dobrovoľníkom počas nadchádzajúceho akademického roka.Varšava zároveň uviedla do činnosti novú dobrovoľnícku vojenskú štruktúru s názvom Sily územnej obrany, ktorá má do roku 2019 disponovať členskou základňou v počte 53.000 osôb.Najnovšie opatrenia rezortu obrany prichádzajú iba niekoľko týždňov pred tým, ako susedné Bielorusko a Rusko uskutočnia spoločné vojenské manévre na bieloruskom území, na ktorých sa má zúčastniť vyše 12.000 vojakov.Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg tento týždeň navštívi jednotky aliancie, ktoré sú sústredené na severovýchode Poľska, v blízkosti bieloruských štátnych hraníc. Severoatlantická aliancia a USA vyslali do Poľska v priebehu roka svoje sily v reakcii na obavy Varšavy zo zintenzívnených vojenských aktivít Ruska v uplynulých rokoch.