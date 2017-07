Poľská centrálna banka ponechala úrokové sadzby na historickom minime

Pyramída postavená z bankoviek poľských zlotých, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 5. júla (TASR) - Poľská centrálna banka ponechala dnes podľa očakávaní úrokové sadzby na historickom minime. Na tejto úrovni tak zostávajú už takmer 2,5 roka.Rada pre menovú politiku Národnej banky Poľska (NBP) rozhodla, že hlavná úroková sadzba zostane na úrovni 1,5 %. NBP túto sadzbu znížila naposledy v marci 2015 o 50 bázických bodov. Vtedy zároveň vyhlásila, že uzatvorila cyklus uvoľňovania menovej politiky.Centrálna banka okrem toho ponechala nezmenené aj ďalšie sadzby. Lombardnú sadzbu potvrdila na pôvodnej úrovni 2,5 % a depozitnú sadzbu na úrovni 0,5 %.Ako uviedol ekonóm Liam Carson zo spoločnosti Capital Economics, vedenie NBP by mohlo začať so sprísňovaním menovej politiky na budúci rok. Carson zároveň predpokladá, že rast úrokových sadzieb by mohol byť výraznejší, než trhy v súčasnosti očakávajú.