Poľská opozícia kritizuje plán vládnej strany na zmeny zákona

Varšava 17. januára (TASR) - Poľskí opoziční lídri tvrdia, že zmeny volebného zákona navrhované vládnucou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) sú zamerané na to, aby jej v budúcoročných komunálnych voľbách pomohli zvíťaziť a odstrániť oponentov z funkcií.Predseda PiS Jaroslaw Kaczynski, najsilnejší politik v krajine, oznámil plány na nové predpisy obmedzujúce pôsobenie primátorov a starostov v úradoch na najviac dve funkčné obdobia.Zmenu označil vo vysielaní štátnej televízie za potrebnú, pretože niektorí najvyšší predstavitelia miest a obcí sú vo funkcii veľmi dlho, čo podľa neho neprospieva demokracii ani dobrým spoločenským vzťahom. Dá to tiež príležitosť novým kandidátom, zdôraznil.Lídri dvoch liberálnych opozičných strán však dnes podľa agentúry AP uviedli, že cieľom návrhu je pomôcť vládnej strane zvíťaziť v komunálnych voľbách v roku 2018 a ovládnuť aj samosprávy.Príslušné návrhy zatiaľ vláda oficiálne nepredložila. Podľa Kaczynského ich však môže parlament schváliť rýchlo, aj keď rozhodnutie o tom, či by sa zmena týkala aj už zavŕšených funkčných období, bude na ústavnom súde.Kaczynski tiež navrhol umiestniť do každej volebnej miestnosti priehľadné hlasovacie urny a kamery na prenos diania z nich naživo prostredníctvom internetu.