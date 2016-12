Poľská opozícia pokračuje vo svojom proteste už desiaty deň

Poliaci protestujú pred parlamentom vo Varšave, 20. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 26. decembra (TASR) - Predstavitelia poľskej opozície už desiaty deň pokračujú vo svojom proteste v budove poľského parlamentu - Sejmu, ktorým žiadajú opakované hlasovanie o zákone o štátnom rozpočte na rok 2017. Podľa ich názoru bol rozpočet schválený v rozpore s hlasovacím poriadkom, bez dostatočného kvóra.Poslanci svoj protest neprerušili ani počas vianočných sviatkov, keď si na Štedrý deň prestreli slávnostný stôl priamo v predsálí. Mnohí z poslancov doniesli do parlamentu na slávnostnú večeru tradičné pokrmy: okrem iného pirôžky s kapustou, pšeničnú kašu či kapra v aspiku.Poslanci opozičných strán Občianska platforma a Moderna (Nowoczesna) hliadkujú v parlamente v šesťhodinových zmenách. V každej skupine je približne po desať ľudí, pričom do služby prichádzajú aj stranícki lídri. Na internete sa objavujú fotografie a videozáznamy o aktuálnom dianí v parlamente.Poslancov rovnako nepretržite podporuje niekoľko demonštrantov, ktorí sa zišli pred budovou parlamentu, kde si zorganizovali aj slávenie Vianoc i spievanie kolied.Poľsko zažíva od začiatku decembra politickú krízu, ktorá sa odohráva na pozadí nedávneho hlasovania o návrhu nového rozpočtu na rok 2017, ktorý predložila vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), ako aj kvôli novým pravidlám, ktoré podľa opozície ohrozujú slobodu slova v krajine. Vládna PiS je zároveň obviňovaná z obmedzovania slobody tlače už odvtedy, ako sa minulý rok ujala moci.Počas 13 mesiacov svojej vlády sa totiž PiS pokúsila zasahovať do fungovania ústavného súdu, obmedzovať slobodu médií, podporovala kriminalizáciu interrupcií a schválila určité obmedzenia týkajúce sa zhromažďovania na verejnosti. Opozícia opatrenia považuje za nedemokratické a obáva sa ďalších krokov strany.