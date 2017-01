Poľská premiérka Szydlová oficiálne privítala vojakov armády USA

Premiérka Beata Szydlová, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 14. januára (TASR) - Poľská premiérka Beata Szydlová dnes oficiálne privítala amerických vojakov, ktorí dorazili v uplynulých dňoch do Poľska v rámci posilňovania východného okraja Severoatlantickej aliancie (NATO).vyhlásila Szydlová na slávnostnom akte v meste Žagaň na západe Poľska pred nastúpenými americkými vojakmi z tretej obrnenej brigády zo základne Fort Carson v americkom štáte Colorado.pokračovala poľská predsedníčka vlády s tým, že zaručiť takúto bezpečnosť je podľa nej povinnosťou vlády.Bojový tím tretej obrnenej brigády z Fort Carsonu v Colorade nastupuje ako prvý na deväťmesačnú misiu v rámci operácie NATO Atlantic Resolve (Atlantické odhodlanie).V prípade americkej misie pôjde o prvé dlhodobé nasadenie spojeneckých vojsk NATO v tejto oblasti. Ide o najväčšie posilnenie americkej vojenskej prítomnosti v Európe za niekoľko desaťročí. Americká brigáda bude taktiež vykonávať vojenské cvičenia v Pobaltí.Bojový tím obrnenej brigády s 3500 vojakmi sprevádza vyše 400 pásových vozidiel a približne 900 kolesových vozidiel vrátane 87 tankov, 18 samohybných húfnic Paladin, vyše 400 viacúčelových kolesových vozidiel Humwee a 144 bojových pechotných vozidiel Bradley, informovala poľská tlačová agentúra PAP.Americkí vojaci s výzbrojou a bojovou technikou sa do výcvikového priestoru Žagaň na západe Poľska, pri hraniciach s Nemeckom presúvali v uplynulom týždni letecky a následne po cestách a železnici. Armádna technika a stroje dorazili tiež na nákladných lodiach do nemeckého prístavu Bremerhaven.Plán počíta s rotujúcou prítomnosťou síl NATO, ktoré sa majú striedať každých deväť mesiacov. Ďalšími krajinami, ktoré sa na ňom budú zúčastňovať, sú Bulharsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Rumunsko.